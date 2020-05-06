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«Родители не хотят, чтобы дети теряли драгоценное время». Онлайн-систему образования можно запустить уже сегодня

Александр Тепляков Главное
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О проблемах белорусской системы образования, о сложностях перехода в онлайн-среду и о возможных решениях, о которых недавно начали задумываться в Министерстве образования мы побеседовали с Александром Тепляковым, руководителем образовательной платформы Знай.бай.

Как реализуется дистанционное обучение?

На данный момент дистанционное обучение происходит в двух массовых форматах: через электронные сервисы, которые дублируют бумажные носители – дневники, журналы, расписание или ставшие уже «традиционными» чатами в Вайбере.

Принимая решение обучаться какое-то время удаленно, преимущества получат те школы, учащиеся и учителя, которые подключены к электронным сервисам. Это намного эффективнее Вайбер-чатика.

Настолько готово Министерство образования методически к переходу на онлайн-обучение?

К ситуации, когда требуется массовое дистанционное образование, не был готов никто. Ни Минобр, ни участники образовательного процесса. Причем в такой ситуации оказалась не только система образования Беларуси, а вообще большинства стран. Это внеплановая, мягко говоря, ситуация.

Мы не предлагаем отечественному образованию альтернативный инструментарий, а являемся, скорее, «цифровым» отражением действующей сейчас системы и её помощником. А эта система до сих пор очень консервативна.

Вопрос же о методической готовности стоит задать самому Министерству образования.

Насколько готовы технически и Минобр, и на местах, в школах?

Степень готовности работать удаленно и использовать е-сервисы у всех разная. Для нас очевиден тот факт, что техническая готовность давно перестала быть барьером к использованию электронных дневников, журналов и других сервисов — смартфоны есть практически у каждого.

Всё говорит о том, что школы готовы. Не стоит недооценивать ни инфраструктуру в большинстве школ, ни уровень подготовленности значительной части учителей.

Какие сложности возникают?

Главная сложность – это Желание. Желание учиться новому, меняться вместе со временем! Есть масса примеров учителей предпенсионного возраста, которые давно используют преимущества е-сервисов и хватает «вчерашних» студентов не желающих ничего.

Платформа Знай.бай испытывает повышенную нагрузку на наш колл-центр, который помогает растущему числу подключений пользователей.

Как готовы родители и дети к такому переходу, вообще будет ли учёба, если будет онлайн или все забьют на школу?

Большинство родителей совершенно не заинтересованны в том, чтобы дети потеряли сейчас драгоценное время.

Лучше разрабатывать новую систему, как планирует министерство, или взять готовое решение?

Есть 2 пути: разрабатывать новое решение или использовать готовое с добавлением необходимого функционала (например, видео-чаты).

Готовое решение – Знай•бай – платформе е-сервисов для системы образования Беларуси.

Это готовое и проверенное на уровне страны комплексное решение с единым входом во все приложения, единой базой данных (школы, учителя, классы, учащиеся…) и унифицированными интерфейсами.

Преимущества для страны заключаются в том, что нет необходимости инвестирования в создание платформы электронного образования «с нуля». Кроме того нет необходимости нести технические риски имплементации в сравнении с вариантом создания нового продукта. К тому же, преимуществом является быстрая реализация цифровизации учреждений образования, ведь платформа уже существует, отработана и технически готова к масштабированию.

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