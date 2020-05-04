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Ситуация в Витебске позволяет провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города

Здоровье
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Эпидемиологическую ситуацию, которая сейчас складывается в Витебске, можно назвать «плавный уход с плато». Впервые заявления о стабилизации ситуации не воспринимаются как бред сивой кобылы. В Минздраве говорят, что общая эпидемиологическая ситуация позволяет системе здравоохранения провести поэтапный вывод некоторых непрофильных больниц из оказания медицинской помощи больным с COVID-19 и пневмониями.

Следующие две недели в Витебске будет вестись поэтапная санобработка больниц, которые в начале весны приняли на себя основные потоки пациентов с COVID-19, тяжелыми формами других респираторных инфекций и пневмониями. За то время, пока часть зданий и корпусов, будут подвергнуты «дезинфекционной обработке по типу заключительной дезинфекции», медицинский персонал получит возможность для более полноценного отдыха.

Сегодня уже освобождено одно из зданий Витебского областного клинического центра (Железнодорожная больница). Специалисты проводят там работы по дезинфекции помещений. Планируется, что во вторник-среду будет освобожден весь центр.

Большая часть пациентов вылечена и выписана домой, те из пациентов, которые еще требуют долечивания или реабилитации, будут переведены в другие учреждения. До конца недели в клинический центр госпитализация проводиться не будет. Это время даст возможность передохнуть работникам больницы и вновь подготовить центр к госпитализации пациентов с респираторными инфекциями и пневмониями.
Общая ситуация по выявлению новых пациентов позволяет прогнозировать спад заболеваемости, что дает возможность провести полную санобработку всех перепрофилированных больниц города.

В пятницу планируется начать санобработку Витебского областного клинического противотуберкулезного диспансера, а также отделений Витебской городской центральной клинической больницы, которые находятся здесь же. Потом пройдет обработку Витебская городская клиническая больница №1, хирургический корпус онкодиспансера и др. Планируется, что после проведения необходимых санитарных работ, будут вноситься изменения в планы по перепрофилированию коечного фонда и часть медицинских учреждений вернется к прежнему режиму работы.

Стабилизирована ситуация не только в Витебске, но и в ряде районов области в том числе в Докшицком, Бешенковичском, Шумилинском, Лиозненском, Поставском районах. Благодаря самоотверженной и профессиональной работе медицинских работников и принимаемым организационным мерам, в целом по области обстановка остается контролируемой.

При всем при этом, успокаиваться еще рано. Об этом же говорил сегодня и Александр Лукашенко на совещании, посвященном коронавирусу. Чтобы поберечь ветеранов впервые решено провести Парад Победы без их участия.

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