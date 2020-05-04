В Миорском районе пенсионеры незаконно наловили рыбы почти на Br12 тыс рублей

Уголовную ответственность понесут двое пенсионеров из Миорского района за незаконную ловлю рыбы, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, пишет БелТА.

Случай браконьерства был выявлен 1 мая на озере Язно Большое. Местные жители 69 и 73 лет сетями незаконно поймали 82 особи рыбы (щуку, окуня, леща, плотву, густеров). Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около Br12 тыс.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК.