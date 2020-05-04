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В Миорском районе пенсионеры незаконно наловили рыбы почти на Br12 тыс рублей

Хвостатые и усатые
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Уголовную ответственность понесут двое пенсионеров из Миорского района за незаконную ловлю рыбы, сообщила официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько, пишет БелТА.

Случай браконьерства был выявлен 1 мая на озере Язно Большое. Местные жители 69 и 73 лет сетями незаконно поймали 82 особи рыбы (щуку, окуня, леща, плотву, густеров). Ущерб, причиненный окружающей среде, составил около Br12 тыс.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) УК.

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