Парад Победы в Минске проведут без ветеранов

Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил просьбу ветеранов Великой Отечественной войны привезти их на парад Победы, который намечен на 9 мая в Минске. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, пишет БелТА.

Лукашенко отметил, что ветераны не будут забыты: они получат поздравления с 75-летием Дня Победы, юбилейные медали и выплаты.

«Поэтому думаю, что они меня простят, что я не удовлетворил впервые за 20 с лишним лет (просьбу) привезти их на парад», — сказал президент Лукашенко.

Президент ранее отказался отменять военный парад Победы 9 мая в Минске, невзирая на эпидемиологическую ситуацию. Президент Беларуси отмечал, что парад планируют посетить некоторые российские депутаты. Ему ответил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

В Беларуси нет серьезных ограничений из-за распространения коронавируса. В стране продолжают работать магазины, школы, университеты, проходят спортивные мероприятия.

«У нас нет оснований отменить парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей» — сегодня заявил Александр Лукашенко.

В ходе разговора президент Молдовы Игорь Додон высказался о белорусском подходе к коронавирусу.