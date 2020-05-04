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Парад Победы в Минске проведут без ветеранов

Здоровье
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Президент Беларуси Александр Лукашенко отклонил просьбу ветеранов Великой Отечественной войны привезти их на парад Победы, который намечен на 9 мая в Минске. Об этом он сообщил в ходе переговоров с президентом Молдавии Игорем Додоном, пишет БелТА.

Лукашенко отметил, что ветераны не будут забыты: они получат поздравления с 75-летием Дня Победы, юбилейные медали и выплаты.

«Поэтому думаю, что они меня простят, что я не удовлетворил впервые за 20 с лишним лет (просьбу) привезти их на парад», — сказал президент Лукашенко.

Президент ранее отказался отменять военный парад Победы 9 мая в Минске, невзирая на эпидемиологическую ситуацию. Президент Беларуси отмечал, что парад планируют посетить некоторые российские депутаты. Ему ответил руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский.

В Беларуси нет серьезных ограничений из-за распространения коронавируса. В стране продолжают работать магазины, школы, университеты, проходят спортивные мероприятия.

«У нас нет оснований отменить парад Победы. Убежден, это никак не повлияет на здоровье наших людей» — сегодня заявил Александр Лукашенко.

В ходе разговора президент Молдовы Игорь Додон высказался о белорусском подходе к коронавирусу.

«Я довольно часто привожу в пример вашу позицию по коронавирусу и по тому, как вы боретесь с этой пандемией. Лучше вас никто ситуацию в Беларуси не поймет. Поэтому те разные умники, которые дают советы, пусть лучше смотрят у себя, что происходит. Я уверен, что и вы справитесь с этой пандемией, и мы тоже», — заявил президент Молдовы.

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    Наталья качанова

    С ума сошедшим старикам все равно, но для них за наши деньги, а не их шикарные пенсии,для кого и чьего имиджа будет эта показуха

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