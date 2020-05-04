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Жириновский жестко ответил на приглашение Лукашенко посетить парад в Минске

Беларусь
Опубликовано

Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский в очередной раз жестко раскритиковал Александра Лукашенко, пишут Naviny, не впервые.

Политик отреагировал на приглашение которое белорусский лидер адресовал депутатам Госдумы приехать 9 мая на военный парад в Минск.

Александр Лукашенко заявил, что «мы не можем отменить парад 9 мая». Он сказал, что некоторые российские депутаты выразили желание посетить белорусскую столицу в День Победы.

Как отметил в комментарии «Эхо Москвы» Жириновский, если такое приглашение поступит ему из Минска, то от «фракции ЛДПР никуда не поедет», потому что члены партии «соблюдают жесточайший режим».

«Мы осудим самым суровым образом всех, кто поедет в Минск, — заявил политик. — Это недопустимо, это ошибка и преступление со стороны Лукашенко, и в этом преступлении мы участвовать не должны».

Ранее, напомним, Жириновский назвал политику Лукашенко по поводу COVID-19 «безответственной для политического лидера европейской страны»: «Остановитесь, Александр Григорьевич, пока не поздно!»

Отметим, что ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев заявил, что необходимо отговорить руководство страны и остановить парад: «Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость».

По официальным данным Минздрава на четвертое мая, количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в Беларуси достигло 17 489 и продолжает расти. Болезнь унесла 103 жизни.

По данным университета Джонса Хопкинса, который отслеживает ситуацию во всем мире, по данным на четвертое мая всего зарегистрировано 3 504 129 случаев заражения коронавирусом, от болезни COVID-19 умерли более 247,3 тысячи человек, выздоровели — свыше 1,1 миллиона.

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