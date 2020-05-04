И люди целы и голуби сыты. В Витебске прошла необычная акция протеста

3 мая около 50 человек собрались на площади Победы в Витебске, чтобы принять участие необычной акции протеста. Собравшиеся мирно кормили голубей. Впервые подобная акция была проведена в Бресте. Движение набирает популярность.

Участники акции прошли от площади Победы к торговому центру «Марко Сити», а затем — к зданию Витебского горисполкома и театра «Лялька», где загадывали желание у скульптурной композиции, посвященной старику Хоттабычу. Участники загадали желание, сообщает «Витебская весна».

«Даже нынешняя ситуация с коронавирусом показала все очень четко. Люди собирают деньги, чтобы помочь врачам, а тем временем Минздрав открывает благотворительные счета. Это вообще как? Мы заплатили наши налоги и опять платим! И в результате, вместо поддержки медицины, эти деньги идут на проведение парадов, на радость одному человеку», — говорит участник акции Алексей.

Сообщается, что витебляне старались соблюдать эпидемиологические нормы и правила.

В течение часа собравшиеся обсуждали проблемы города, ситуацию с коронавирусом и предстоящие президентские выборы, которые должны состояться этим летом. Подробный видеоотчет появился на youtube-канале «Страна для жизни».