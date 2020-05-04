«Терапевт приняла это за ангину». В Витебске от пневмонии с коронавирусом умер священник

В Витебске от пневмонии, осложненной коронавирусом, 3 мая умер 58-летний дьякон «Евангельской церкви „Возрождение“» Анатолий Соколов. Почти полмесяца мужчина был на ИВЛ. Об этом рассказал его брат, пастор этой же церкви Михаил Соколов.



«Евангельскую церковь „Возрождение“» в Витебске посещают протестанты. Она находится в окраинном микрорайоне Мишково.

58-летний Анатолий Соколов был сантехником на «Витебсквторчермете». Помимо этого, выполнял обязанности дьякона в церкви.

Анатолий, по словам брата, заболел в апреле, более трех недель назад.

— Затемпературил. Пошел в поликлинику, там участковый терапевт приняла его недомогание за ангину. Потом брату стало настолько плохо, что вызвали скорую. Она отвезла его в больницу. Выяснилось, что это двусторонняя пневмония. Без малого две недели Анатолий был на ИВЛ. А 3 мая он умер, — рассказал Михаил Соколов.

В больнице у пациента взяли тест на коронавирус — и он пришел положительный.

Анатолий, по словам брата, несколько лет назад уже перенес пневмонию. У него также была гипертония.

Михаил Соколов говорит, что пока тело брата в морге. Семья занимается организацией похорон, пишет TUT.by.

— Церковь сейчас не действует, мы ее закрыли до тех пор, пока эпидемобстановка улучшится.

Напомним, что в Беларуси на 4 мая зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19. Прирост со вчерашнего дня — 784 новых случая. Последние девять дней прирост новых случаев был на уровне 800−900 в сутки. Выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента.

