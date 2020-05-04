По амнистии более 2500 осужденных вышли на свободу в Беларуси

Как сообщила начальник управления исполнения приговоров Департамента исполнения наказаний МВД Жанна Батурицкая, амнистия в этом году коснулась около 9 тыс человек, отбывающих наказание как в местах лишения свободы, так и в исправительных учреждениях открытого типа.

Закон «Об амнистии в связи с 75-летием освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков» предусматривал не только сокращение отбывания наказания более чем 4 тыс заключенных. Около 200 человек, которые совершили преступления несовершеннолетними, получили сокращение срока наказания на два года. Почти 2,5 тыс заключенных вышли на свободу по амнистии.

Сообщается, что амнистированные возместили потерпевшим без малого 5 млн рублей ущерба.