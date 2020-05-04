В Витебске задержали валютчика, который «работал» возле отделения банка

Недавно суд Железнодорожного района Витебска привлек к административной ответственности местного жителя за незаконные валютные операции. Этот случай стал на Витебщине первым в текущем году наказанием гражданина за нарушение существующего порядка валютного регулирования.

Как сообщили в пресс-центре областной налоговой инспекции, при проведении совместных с правоохранительными органами оперативных мероприятий налоговики задержали гражданина, обменивающего около одного из банковских учреждений в районе витебских вокзалов иностранную валюту. По решению суда нарушитель оштрафован на 50 базовых величин с конфискацией 15 тыс. российских рублей, сообщают «Витебские вести».

В инспекции напомнили, что в соответствии с действующим законодательством скупка, продажа, обмен иностранной валюты, осуществляемые без лицензии или госрегистрации, в том числе покушение на такие нарушения влекут наложение штрафа в размере от 50 до 150 БВ с конфискацией предмета административного правонарушения.