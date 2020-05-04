В Витебской области ежесуточно производится порядка 1600 исследований на выявление COVID-19

В Витебской области в сутки производится порядка 1600 исследований на выявление коронавирусной инфекции, сообщил во время брифинга с представителями СМИ начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Михаил Вишневецкий.

В конце прошлой недели в Новополоцке начала функционировать лаборатория по диагностике COVID-19, где планируется производить 100 — 120 исследований в сутки. Эта лаборатория стала седьмой в Витебской области.

Ситуация, связанная с распространением СOVID-19, на Витебщине контролируемая и такой остается на протяжении двух последних недель.

— За минувшие выходные отмечено снижение выявленных случаев заболеваемости: 80 – за сутки. В будни обычно наблюдается незначительное увеличение, так как люди обращаются не только на станцию скорой медицинской помощи, но и к терапевтам, — отметил Михаил Леонтьевич. — В Докшицах наблюдается тенденция к снижению, больных с пневмонией поступает 1 — 2 за сутки. Стабильная ситуация в Бешенковичах, Шумилино, Лиозно, Поставах. Незначительное поступление заболевших произошло в Орше. Здесь развернуто более 400 коек под лечение больных, 200 — свободны для первичного приема.

Медицинская помощь каждому оказывается в полном объеме. На вооружении врачей области 243 аппарата искусственной вентиляции легких, 144 наркозно-дыхательных аппарата. Загруженность их на сегодняшний день — 10%. Кроме этого, имеется 1199 точек кислородной поддержки и 36 концентраторов кислорода. Все медработники обеспечены средствами индивидуальной защиты.

В Витебске намерены поэтапно выводить больницы из оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией.

— Это необходимо сделать, чтобы провести их полную санитарную обработку, — пояснил Михаил Вишневецкий. — Так, за последние двое-трое суток была приостановлена госпитализация в железнодорожную больницу. Там за 3-4 дня будет проведена санобработка. В это время медработники тоже передохнут и подготовятся к работе. Планируется, что все медучреждения областного центра пройдут данную процедуру. Последним будет хирургический корпус онкологического диспансера, куда больные с пневмониями направляться больше не будут.

Основной контингент болеющих – это пациенты в возрасте 55 лет и старше с сопутствующими хроническими заболеваниями. Однако есть и 30-35-летние. Но, как правило, это связано с тем, что человек своевременно за медицинской помощью не обратился, а занимался самолечением. Сегодня в самоизоляции находятся те, кто выписался из больниц после перенесенного заболевания, и пациенты с вирусом без клинических проявлений (таких сегодня порядка 80%).

— Если есть какие-либо катаральные явления, нужно сразу обращаться за помощью к медикам, — посоветовал гражданам Михаил Леонтьевич, пишут «Витебские вести».