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Звери Витебского зоопарка просят о помощи молча

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Весеннему солнцу и теплу очень рады обитатели Витебского зоопарка, они вновь адаптировались к жизни в открытых вольерах и в парковом пространстве. Все так же невозмутимо бродит по вольеру зубр Борька, забавляется дружная пара львов — Маркуша и Куат, разгуливают у водоема гуси, чайки, цапли, утки, греет бока после зимней спячки бывшая цирковая артистка медведица Руслана…

Звери Витебского зоопарка просят о помощи молча
Фото «Витьбичи»

Но привычно красивая картинка весны в зоопарке, как бы парадоксально не звучало, вызывает ныне тревогу.

Если раньше это было благодатное время для визитов в зоопарк, наблюдений за повадками зверей и даже допустимого общения с ними, то сейчас же из-за сложной эпидемиологической ситуации посетители в зоопарке отсутствуют. Никто не приходит в этот уголок живой природы.

Пока звери и птицы, а всего в зоопарке обитают 70 видов животных — более 200 особей, здоровы, ухожены, содержатся в чистоте и сыты. Пока сыты.

Звери Витебского зоопарка просят о помощи молча
Фото: «Витьбичи»

Ежедневный рацион зоопарка — около 40 килограммов говядины, около 10 – рыбы, по центнеру сена, овощей и зерна, плюс крупа, яйца, детское питание и другие продукты. Зоопарк, являясь некоммерческой структурой, дотируется из городского бюджета на 23,5 процента от потребностей, а все остальные средства учреждение зарабатывает за счет посещений горожан, туристов, групповых экскурсий, проведения анимационных мероприятий, что сейчас невозможно, пишут «Витьбичи».

Из городского бюджета изысканы средства для финансирования зоопарка (приобретение корма для зверей, выплата зарплаты работникам, оплата коммунальных платежей) в течение апреля — июля. Однако неизвестно, выдержит ли в дальнейшем бюджет эту дополнительную нагрузку.

Дорогие витебчане! Давайте проявим человечность. Звери не смогут сказать нам спасибо, но мы, когда пройдет «чумное» время, будем благодарны самим себе, что подарили возможность выжить тем, кого приручили, кто всегда доставлял нашим детям столько положительных эмоций.

Давайте помнить, это наши звери! На корм животным можно перечислить деньги: Учреждение культуры «Витебский зоологический парк». Дирекция ОАО «Белинвестбанк» по Витебской области, 210015 г. Витебск, ул. Ленина, 22.
Благотворительный счет: BY75BLBB31350300048235011001.

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