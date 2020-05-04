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В каких условиях работают в зараженной зоне врачи Витебского онкодиспансера, перепрофилированного на борьбу с коронавирусом

Здоровье
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Редкие свободные минуты выдаются у главного врача Витебского областного клинического онкодиспансера Анжелы Томчиной, так что особая благодарность руководителю за то, что уделила их корреспонденту для короткого интервью «Витьбичам».

— Анжела Валерьевна, ваш коллектив, как и многие другие витебские учреждения здравоохранения, в эти дни перепрофилировался для того, чтобы, как говорится, всем миром встать на защиту общества от распространения инфекции, вызванной коронавирусом. Как быстро вы это организовали, и что было самым трудным?

— Организовались мы достаточно быстро, потому что наша команда изначально всегда была сильная. А говорить о трудностях сейчас уже не приходится, потому что работаем нормально, вошли в ритм. Я никогда не сомневалась ни в одном своем специалисте любого звена, но понимала, что кто-то из них в силу сложившихся особенностей этой инфекции войдет в группу риска — по причине того же возраста или подверженности каким-то хроническим заболеваниям, ведь врачи тоже, как и все обыкновенные люди, болеют! Кстати, таких работников я сама отправила из очага. Конечно, меня тревожило: с кем останемся работать в новых условиях, сколько нас будет? Вы не поверите, но меня до глубины души тронуло то, что даже те, кому по праву можно было отказаться от работы в организованной новой зоне, остались. Все — от лифтера, санитарочки, медсестры до врачей. Это еще раз убедило меня в том, что мы — команда!

— Как показала практика работы в новых условиях, защита самих медиков в «грязной» зоне — это своего рода большое искусство, как овладели им ваши сотрудники?

— Во-первых, спасибо нашей власти, управлению здравоохранения, бизнес-сообществу — нас постоянно всем необходимым снабжают, в достаточном количестве имеются средства защиты, экипировки, препараты для того, чтобы прежде всего сам медик не заразился и не стал «очагом» распространения инфекции. Когда чаще всего может случиться заражение? Когда выходишь в чистую зону. Поэтому и медсестры, и нянечки стараются как можно меньше в нее выходить и как можно дольше находиться в «грязной» зоне.

— Какое максимальное время непрерывного нахождения в ней можно выдержать?

— Шесть часов. Пока ты экипирован, с тобой ничего не случится, поэтому заступившие на смену стараются как можно больше работать без перерыва. Желательно, например, не пить кофе или чай. Труднее бывает запить таблетку — для этого тоже нужно снимать часть экипировки, а делать этого нельзя. Так что если мы говорим, что наши врачи героически работают, это на самом деле так и есть.

— Анжела Валерьевна, а что помогает вашим сотрудникам держаться в такое трудное время?

— Мне кажется, наш коллектив просто осознал на самом деле, что мы вместе, а это помогает ощущать каждому, что ты не один, что тебе в любую трудную минуту помогут. Мы все друг в друга верим. И мне кажется, что это самое важное.

— Анжела Валерьевна, вы и раньше, можно сказать, находились на переднем крае, учитывая неутешительную статистику онкозаболеваний. Насколько изменилась ваша основная работа в связи с частичным перепрофилированием?

— Конечно, сейчас, к сожалению, не время каких-то больших действий по нашей основной специфике, отменены плановые операции, поскольку хирургический корпус отведен под больных пневмонией. Всем пациентам, которые обращаются сейчас по поводу операций, я объясняю лично, прошу понять ситуацию. Тем более что операция — это большой стресс, ослабление здоровья и иммунитета. Но как только инфекция пойдет на спад и в профильных больницах будет хватать коек для пациентов, первые койко-места, которые мы вернем для больных (у нас их сейчас 150), будут, конечно, онкологические койки.

— А что вам лично помогает снимать напряжение?

— Природный оптимизм и вера в то, что все будет хорошо. Самое главное отдохновение — в семье. А чтобы побороть инфекцию, нам нужно всем много трудиться. Я всегда гордилась своим коллективом, а сейчас — еще больше. Знаете, как у нас говорят? Когда ты отворачиваешься от чужого горя, ты поворачиваешься к своему, поэтому людям помогать надо.

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