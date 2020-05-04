В график планового отключения горячей воды в Витебске внесены изменения

Переносятся сроки проведения планового ремонта тепловых сетей от Витебской ТЭЦ. Об этом сообщили в «Витебскэнерго».

Работы будут проводиться в период с 18.05.2020 г. до 31.05.2020 г. В связи с этим будет отсутствовать горячее водоснабжение на следующих объектах:

— все объекты в районе улиц 39-й Армии, Академика Павлова, Белинского, Бебеля, Белобородова, Будённого, Бядули, Вострецова, Витебской, Герцена, Городокской, Горбачевского, М.Горького, Гончарной, Гоголя, Глинки, Гражданской, Добролюбова, Димитрова, Евстигнеева, Жореса, Замковой, Зеньковой, Золотогорской, Калинина, Космонавтов, Кирова, Комсомольской, 5-й Кооперативной, Красина, Кондратьева, Крылова, Ломоносова, Локомотивной, Леонова, по ул. Ленина 6, 8, 10, 12, 14, 16/22, 16/7, 17, 19, 20, 23, 24, 26/2, 26а, 28, 30/21, 32, 33а, 35, 36, 40, 44/2, 46/1, 48, 50/6, по ул. Ленинградской 2, 4, 15, 16, 17, 18, 27, 37, 39, по ул. Маяковского, К.Маркса, Мичурина, Мясникова, Набережных, Новый Быт, Некрасова, Октябрьской, Орджоникидзе, Пороховой, Покровской, Политехнической, Пушкина, Пролетарских, Прядильной, по ул.Правды 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 18, 18 корп.1, 24, Репина, Революционной, Розы Люксембург, Социалистических, Сметанина, Советской Армии, Свердлова, по ул. Я.Купалы, 3, 5, 7, 9, 11/9, по ул. Суворова 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 8, 9а, 10, 7/8, 12/1, 13, 15/12, 16, 18/10, 20, 22, 26, 28, 30, по ул. Советской 8, 10а, 18, по пер. Стахановскому, пер. Строительному, ул. Титова, Толстого, Ильинского, 4-й Индустриальной, Шагала, Широкой, Энгельса, пер. Энергетиков, ул. 4-й Чкалова, по пр-ту Черняховского 7, 9, 11, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 20 к.3, 22, по пр-ту Фрунзе 11, 11а, 13, 13а/1, Ямской, пл. Победы, пл. Свободы, пос. Кировский.