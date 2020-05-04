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Из больницы в Витьбе сбежал пациент, его разыскивает милиция

Розыск разыскивается Розыск
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Витебская милиция разыскивает 50-летнего мужчину, жителя деревни Дрозды Бешенковичского района Каулько Михаила Анатольевича.

Сообщается, что в милицию поступило сообщение от администрации учрежде

ния здравоохранения, что 3 мая около 16.00, находясь на лечении, мужчина самовольно ушел из больницы, расположенной в поселке Витьба Витебского района.

Приметы: на вид: 50-55 лет, рост 180 см, худощавого телосложения, волосы короткие темно-русые, имеется залысина.

Был одет: темно-синий спортивный костюм, на ногах темные кроссовки. При себе имел два полиэтиленовых пакета белого и желтого цвета с личными вещами.

Если вам известно местонахождение мужчины на фото, просьба сообщить в Витебский РОВД:

📞 8 (0212) 57-53-93
📞 8 (029) 513-53-93
📞 8 (029) 327-22-02
📞 102

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