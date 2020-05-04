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Суд Октябрьского района Витебска признал экстремистскими 10 пабликов социальной сети «VK»

Криминал
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Решение о запрете 10 пабликов российской социальной сети «Вконтакте» принял 1 апреля суд Октябрьского района Витебска. Паблики признаны экстремистскими. 17 апреля решение суда вступило в законную силу.

В числе запрещенных называются «Героическая молодежь», «А.С.А.В. Злая молодежь», «Белый фронт», «Отходы общества», «Кровь Севера», «ПРОТИВ СИСТЕМЫ AGAINST THE SISTEM».

В этот список каким-то образом попали паблики мемов «Контур гуся» и «Мизантроп», а также сообщество «World of History», посвященное вопросам истории, пишет Еврорадио.

Министерство информации пополнило республиканский список экстремистских материалов, размещенный на сайте ведомства.

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