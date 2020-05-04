﻿﻿ 11 жительниц Витебской области удостоены ордена Матери | vkurier.by

11 жительниц Витебской области удостоены ордена Матери

Жизнь
Опубликовано

Ордена Матери удостоены 11 жительниц Витебской области. Есть в их числе и медработники.

Среди награжденных – работницы сельского хозяйства, образования, здравоохранения, представительницы масс-медиа и вооруженных сил. Так, за рождение и воспитание пятерых детей государственной награды удостоены медсестра детской поликлиники №5 Витебска Анна Акимова и санитарный инструктор 350-го отдельного гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова батальона Евгения Козлова, пишут «Витебские вести». Принципы здорового образа жизни для этих мам не только основа профессиональной деятельности, но и база, на которой они, в том числе и личным примером, воспитывают своих детей.

🔥 Подпишитесь на Telegram-канал «Витебского Курьера»!

Цугцванг или мат школьному образованию?

Цугцванг или мат школьному образованию?

Лукашенко ждет россиян на параде 9 мая в Минске

В Беларуси зарегистрированы 17489 человек с коронавирусом

«Врачи носят памперсы». 45 откровений «Чумного врача»

В каких условиях работают в зараженной зоне врачи Витебского онкодиспансера, перепрофилированного на борьбу с коронавирусом

В Витебской области ежесуточно производится порядка 1600 исследований на выявление COVID-19

Суд Октябрьского района Витебска признал экстремистскими 10 пабликов социальной сети «VK»

Президент Молдовы высказался о белорусском подходе к коронавирусу

Беларусбанк перестал выдавать кредиты на покупку жилья на вторичном рынке

«Это не доблесть, это глупость». Вирусолог высказался о параде в Беларуси на 9 мая

Караник: витебским больницам дадут передышку

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

Стало известно, сколько в Витебске пациентов на ИВЛ

Витебск Витебская область матери многодетные семьи новости витебск орден матери
Оцените статью
vkurier.by

Добавить комментарий

Вам также может понравиться
«Врачи носят памперсы». 45 откровений «Чумного врача»
Молодой врач реанимационной бригады скорой помощи из Солигорска
0362
Мама 6-летнего Леши из Витебска: «С нашим диагнозом сына не принимают белорусские санатории и реабилитационные центры»
Алексею Семешко из Витебска нужно пройти обследование
0205
Регистрация на ЦТ стартовала в Беларуси: какие изменения введены из-за коронавируса
2 мая в Беларуси стартовала регистрация на централизованное
0124
Белорусы ждут от государства запрета всех массовых мероприятий — исследование
0392
Новый мотосезон официально открыт в Новополоцке
046
На 34-ую годовщину Чернобыля Лукашенко прилетел в Наровлю
056
Под Витебском ищут 80-летнего мужчину, который заблудился
039
Препарат для лечения коронавируса, реагенты и респираторы поставят в Беларусь из Китая
076
© 1906 - 2020 vkurier.by, «Витебский курьер». Все права защищены.
e-mail: [email protected] Перепечатка материалов сайта vkurier.by возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на первоисточник, в соответствии с лицензией СС BY-NC-ND 4.0 (Creative Commons Attribution - NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International)