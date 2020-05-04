11 жительниц Витебской области удостоены ордена Матери

Ордена Матери удостоены 11 жительниц Витебской области. Есть в их числе и медработники.

Среди награжденных – работницы сельского хозяйства, образования, здравоохранения, представительницы масс-медиа и вооруженных сил. Так, за рождение и воспитание пятерых детей государственной награды удостоены медсестра детской поликлиники №5 Витебска Анна Акимова и санитарный инструктор 350-го отдельного гвардейского парашютно-десантного Краснознаменного ордена Суворова батальона Евгения Козлова, пишут «Витебские вести». Принципы здорового образа жизни для этих мам не только основа профессиональной деятельности, но и база, на которой они, в том числе и личным примером, воспитывают своих детей.