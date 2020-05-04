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Интернет-мошенники лишили сбережений жительницу Орши

Витебская область
Опубликовано

Жительница Орши стала жертвой интернет-мошенников. Женщина лишилась Br1,6 тыс, сообщил официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Своих сбережений женщина лишилась после настойчивой психологической обработки: ей поступило пять звонков от якобы сотрудников банка, которые информировали о списании денег со счета и предлагали срочно проверить эти данные. Необходимо было лишь назвать некоторые реквизиты карты. Наслышанная об интернет-мошенничествах, женщина отказывалась. Последней каплей, перевесившей осторожность, стало предложение сверить номер телефона технической поддержки клиентов банка и номер, с которого идет звонок, пишет БелТА.

«Совпал весь номер за исключением кода. Но на это женщина не обратила внимания. После озвучивания реквизитов деньги с карты сразу исчезли», — подчеркнул Виталий Сапроненко.

В УВД Витебского облисполкома рекомендуют незамедлительно прерывать телефонные звонки, во время которых у вас пытаются узнать любые данные банковских карт. В случае сомнений следует самостоятельно связаться с банком и уточнить ситуацию.

Напомним, что в минувшем году зарегистрировано свыше 1 тыс. преступлений в сфере высоких технологий, что почти на 50% превышает показатель 2018-го. Растет число подобных уголовно наказуемых деяний и сегодня.

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