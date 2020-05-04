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«Полоцк-Стекловолокно» запустит установку по производству базальтового волокна в этом месяце

Витебская область
Опубликовано

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в конце мая запустит установку по производству базальтового волокна, сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер ОАО Роман Близнев. От отметил, что «Сейчас ведется монтаж установки. К концу мая начнем разжигать. Вывод на рабочий режим займет около 20 суток. Первую продукцию планируем получить в июне», пишет БелТА.

Напомним, что запуск производства ранее планировалось произвести в апреле текущего года. Теперь запуск перенесен на конце мая.

По словам Романа Близнева, инвестпроект стоимостью порядка $500 тыс реализуется в действующем цехе предприятия. Мощность новой установки рассчитана на выпуск 500 тонн базальтового волокна в год.

Реализация проекта направлена на расширение общего ассортимента выпускаемой продукции. Ранее «Полоцк-Стекловолокно» уже имело опыт производства базальтового волокна: первая установка на минеральном сырье построена на предприятии в 2015 году, но с учетом потребностей рынка в дальнейшем перепрофилирована на выпуск кремнеземного волокна. Решение вернуться к выпуску данной продукции было принято с учетом перспективности использования материала, а также наличия свободной ниши на рынке.

За первый квартал объем производства продукции в натуральном выражении в ОАО «Полоцк-Стекловолокно» сложился на уровне аналогичного периода прошлого года (100,3%). Рентабельность продаж достигла более 15%, чистая прибыль составила свыше Br3 млн. Удельный вес инновационной продукции в общем объеме отгруженной — 26,9%.

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» выпускает стекловолокно, ровинги, стеклонити, электроизоляционные и конструкционные стеклоткани, строительные стеклоткани и стеклосетки, кремнеземные материалы и др. Всего выпускается более 900 ассортиментов продукции в год. Основная ее часть экспортируется более чем в 50 стран мира. На предприятии работает около 4 тыс человек.

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