Виктор Прокопеня: дистанционное обучение в мире — это не будущее, а прошлое

Дистанционное обучение во многих странах мира уже давно хорошо зарекомендовало себя. Об этом заявил известный IT-предприниматель, основатель компании VP Capital Виктор Прокопеня.

Бизнесмен отметил, что около из-за коронавируса 60% детей почти месяц не ходят в школу и не учатся. Министерство образования не может организовать дистанционное обучение. По словам Прокопени, это ужасная ситуация, которая требует немедленной реакции, пишет TUT.by

«Дистанционное образование во многих странах мира — уже не будущее, а прошлое, которое отлично себя зарекомендовало. В Беларуси этого до сих пор нет. ИТ-сообщество не раз поднимало вопросы образования, сегодня они актуальны, как никогда», — подчеркивает предприниматель.

В то же время он отмечает, что сегодня информация приобрела огромные объемы. Поэтому важно не столько знать, сколько понимать.