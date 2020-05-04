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Лукашенко ждет россиян на параде 9 мая в Минске

Армия
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Белорусский президент готов договариваться с руководством России, чтобы обеспечить перелет российских депутатов и сенаторов, которые выразили желание принять участие в параде в Минске 9 мая. Об этом он сообщил во время совещания по коронавирусу, на котором он озвучил данные по заболевамости COVID-19 и заявил, что парад на 9 мая отменить нельзя.

«Думаю, что мы с руководством договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери»,- сказал белорусский президент.

Он отметил, что аэропорт в Минске не закрыт.

Напомним, Россия и Китай приняли решение не присылать своих военных для участия в параде в Минске.

Президент Путин также не примет участие в Минском параде. Российское руководство приняло решение перенести парад на красной площади в Москве на неопределенное время, а российские президент выступает исключительно в онлайне прямо из своей загородной резиденции, где скрывается от коронавируса.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заболел COVID-19 и находится в больнице на лечении.

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