Лукашенко ждет россиян на параде 9 мая в Минске

Белорусский президент готов договариваться с руководством России, чтобы обеспечить перелет российских депутатов и сенаторов, которые выразили желание принять участие в параде в Минске 9 мая. Об этом он сообщил во время совещания по коронавирусу, на котором он озвучил данные по заболевамости COVID-19 и заявил, что парад на 9 мая отменить нельзя.

«Думаю, что мы с руководством договоримся о перелете желающих побывать у нас. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери»,- сказал белорусский президент.

Он отметил, что аэропорт в Минске не закрыт.

Напомним, Россия и Китай приняли решение не присылать своих военных для участия в параде в Минске.

Президент Путин также не примет участие в Минском параде. Российское руководство приняло решение перенести парад на красной площади в Москве на неопределенное время, а российские президент выступает исключительно в онлайне прямо из своей загородной резиденции, где скрывается от коронавируса.

Напомним, премьер-министр России Михаил Мишустин заболел COVID-19 и находится в больнице на лечении.