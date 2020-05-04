Караник: витебским больницам дадут передышку

Витебские больницы будут поэтапно выводить из оказания медицинской помощи. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник на совещании у Александра Лукашенко 3 мая. Об этом сообщил телеканал «Беларусь 1».

Совещание было посвящено эпидемиологической ситуации в стране и параду 9 мая. Глава государства заявил, что отменить парад невозможно.

При этом он подчеркнул, что проблема с распространением коронавируса стала приоритетной.

«Главная проблема — помочь врачам, Министерству здравоохранения в этой работе. Поэтому нельзя сейчас расслабиться. Нам надо выдержать… Боюсь сказать… До начала лета надо напряженно выдержать», — сказал Александр Лукашенко.

Напомним, что ранее он утверждал, что нужно «продержаться до Пасхи».

Владимир Караник ответил руководителю Беларуси: «Ситуация в Витебске уже позволяет планировать, что поэтапно уже с этих выходных больницы по одной будут выводить из оказания медицинской помощи, проводиться полная дезинфекция, в течение недели».

Чиновник добавил, что персонал витебских больниц получит передышку, чтобы потом помогать регионам.

Как известно, Витебск стал одним из крупнейших очагов заражения COVID-19.