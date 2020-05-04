Стало известно, сколько в Витебске пациентов на ИВЛ

Стало известно, что всего в Беларуси около 80 тыс больничных коек и 2 257 аппаратов искусственной вентиляции легких. На сегодняшний день 18,5 тысяч коек выделено для пациентов с коронавирусом и пневмониями. Об этом сообщается в эфире телевизионного канала «Беларусь 1».

По данным телевизионного канала, в Витебске 25 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Предполагается, что аппаратов ИВЛ хватит на всех пациентов даже при существенном росте. Однако все будет зависеть от того, как быстро распространяется и прогрессирует заболевание. К тому же ИВЛ — это последний шанс для пациента. По статистике больше половины пациентов с тяжелым течением коронавируса, попавших на аппараты ИВЛ в России, умирают, сообщил главный пульмонолог Минздрава РФ Сергей Авдеев. Он также напомнил, что в США умирают 88% пациентов с коронавирусом на ИВЛ.