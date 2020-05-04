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Ночью в Витебске загорелась квартира в многоэтажке

Пожар
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Ночью 4 мая загорелась трехкомнатная квартира в многоэтажном доме по улице Чкалова в Витебске. Об этом проинформировали в управления МЧС по Витебской области.

На момент возникновения пожара в помещении находилась 54-летняя хозяйка и ее 75-летняя мать. Женщины смогли самостоятельно покинуть задымленную квартиру.

Прибывшие на место происшествия спасатели ликвидировали возгорание в течение нескольких минут. Однако к тому моменту огонь успел повредить имущество, закоптить в жилище стены и потолок, сообщили в пресс-службе МЧС.

По предварительной версии, пожар произошел по причине нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.

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Витебск МЧС пожар
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