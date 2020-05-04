﻿﻿ «Это не доблесть, это глупость». Вирусолог высказался о параде в Беларуси на 9 мая | vkurier.by

«Это не доблесть, это глупость». Вирусолог высказался о параде в Беларуси на 9 мая

Армия
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Московский вирусолог, ведущий научный сотрудник центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи (Москва) Виктор Ларичев, в эфире радиостанции «Говорит Москва» высказался о решении властей Беларуси не отменять традиционный парад 9 мая.

На совещании с членами правительства 3 мая Александр Лукашенко заявил, что не может отменить парад, так как люди не поймут такое решение. Очень многие хотят, чтобы это мероприятие состоялось, особенно ветераны, отметил Лукашенко. Президент также сильно беспокоится от том, что кто-то может что-то сказать из-за отмены парада. Не уточняется, кто это люди, значительно больше людей требует отменить парад. В Беларуси проводится сбор подписей под соответствующей петицией, которую подписали более 7 тыс граждан. Возможно, если бы подписей было больше, это повлияло бы на решение властей, которые так беспокоятся о том, кто что-то может что-то сказать.

Каждый день в Беларуси выявляют 800-900 новых случаев заражения COVID-19. В Восточной Европе именно у Беларуси отмечается самый высокий показатель количества зараженных на 1 миллион населения. Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет рост случаев количеством проведенных тестов. Пик заболеваемости, по прогнозам министра здравоохранения, должен был наступить в конце апреля-начале мая. Теперь он смещен на месяц.

Ситуация в стране вызывает озабоченность ВОЗ, ООН характеризует ситуацию с коронавирусом в стране как «рост в геометрической прогрессии«.

Александр Лукашенко характеризует ситуацию с точностью до наоборот: «мизерный прирост«.

Вирусологи в Беларуси и других странах бьют тревогу по поводу как самой ситуации, так и нежелания властей прислушиваться к доводам международных организаций и здравого смысла.

Российский вирусолог Виктор Ларичев не считает риск заражения COVID-19 проявлением доблести и называет эту акцию «пиром во время чумы».

«Конечно, нет здесь никакой доблести в проведении парада, это как пир во время чумы. Нет доблести, это глупость», — прокомментировал это решение Виктор Ларичев.

Кроме того, как сказал президент Беларуси, эпидемиологи ему доложили, что парад — это не самое опасное с точки зрения распространения инфекции заболевание. Авторитетный российский вирусолог считает это мнение ошибочным:

«На параде очень тяжело будет контролировать дыхание, одни будут в масках, другие нет. Люди в принципе сами контролируют, как маска надета, где у них руки. В такой ситуации будет очень тяжело проконтролировать, легче заразиться намного».

В российском руководстве должны приложить усилия и Беларусь как союзника от такого шага отговаривать, убежден Ларичев.

Напомним, в России традиционный торжественный парад 9 мая отменен. В Беларуси многие города также уже отменили праздничные мероприятия в День Победы. Однако главный парад в Минске должен состояться по плану, в столице проводятся репетиции. Иногда репетиции отменяются без объяснения причин.

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