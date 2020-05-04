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Регистрация на ЦТ стартовала в Беларуси: какие изменения введены из-за коронавируса

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2 мая в Беларуси стартовала регистрация на централизованное тестирование. Об этом сообщается на сайте Республиканского института контроля знаний.

С 2 мая по 1 июня в Беларуси абитуриенты могут зарегистрироваться для участия в централизованном тестировании. Всего можно сдать экзамены по 4 предметам.

Из-за пандемии коронавирусной инфекции в этом году абитуриентам необходимо до 1 июня скачать форму заявления на сайте Республиканского института контроля знаний, заполнить ее и отправить на электронную почту РИКЗ (на сайте указаны адреса). На почтовый ящик абитуриента поступит лицевой счет для оплаты за участие в ЦТ. Цена каждого экзамена – 0,1 базовой величины – 2,7 рубля, сообщают «Витьбичи». Подробная информация размещена на сайте Республиканского института контроля знаний.

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