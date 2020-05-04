Заведующая инфекционным отделением Новополоцкой ЦГБ Екатерина Голубева: «Теперь работаем фактически на автомате»

Для заведующей инфекционным отделением Новополоцкой городской больницы Екатерины Голубевой встреча со стремительно накрывшим большинство стран новым вирусом – своего рода боевое крещение. В должности заведующей она работает лишь с августа прошлого года. Педиатр по первой специализации, Екатерина Голубева несколько лет вела прием в детской поликлинике, потом прошла переподготовку на врача общей практики, а еще позже стала работать в инфекционном отделении, где в обычном режиме лечат и взрослых, и детей, пишет novaya.by. С Екатериной Голубевой разговор произошел в конце рабочего дня. Особенно напряженного. Впрочем, как и многие другие в последний месяц. Сегодня все медицинские подразделения в городе работают по-новому. Но инфекционное отделение наделено особым статусом и режим тут совершенно особенный.

Сегодня много пишут и говорят о самоотверженности врачей, которые находятся на эпидемиологической «передовой». Лучше них самих никто не расскажет, так ли опасен новый, не знакомый раньше людям вирус, как не поддаться панике, как выполнять свою обычную работу в необычных условиях. Поэтому даже беседу, которая, конечно, велась в формате «вопрос-ответ», не хочется разбавлять журналистскими репликами. Сегодня слово – доктору.

Заведующая инфекционным отделением Новополоцкой городской больницы Екатерина Голубева рассказывает о своей работе.

Другая работа

Это наша работа – контактировать с заразными заболеваниями. По сути она не изменилась. Но сегодня стала другой: более напряженной в физическом и настолько же – в эмоциональном плане. Пациента надо как прежде лечить, но теперь это нужно делать в другом режиме. Изменилась форма одежды, обходов, подачи пищи, манипуляций…

Наше отделение разделено на зоны: чистую и грязную. При нахождении во второй персонал надевает специальные костюмы. Если пациенты стабильны, медсестра может находиться на посту и отслеживать их состояние через стекло, разговаривать. При этом есть манипуляции, которые проводятся в тесном контакте с заболевшими. Находиться в защитной одежде приходится длительно. От часа-полутора и дольше. Несколько раз за смену бывают перерывы. Из зоны выходят полностью переодетыми. Доктора дежурят ночью на дому и в случае необходимости приезжают, чтобы принять пациента, осмотреть и сделать назначения. Обычно смены по 12 часов, но иногда приходится находиться на рабочем месте сутки.

Мы были готовы

К особому режиму работы в больнице были готовы. В течение любого года проводятся учения, где прорабатываются все вопросы и в теории, и на практике. Как только появились первые сведения о случаях заболевания в Китае, были проведено несколько занятий, где планировалось, как вести таких пациентов, как организовать их госпитализацию, были намечены планы перепрофилирования не только нашего отделения, но и других.

Сегодня мы справляемся обычным штатом. В госпитале с особо заразными пациентами работают три доктора вместе со мной. С обычными инфекционными заболеваниями сейчас к нам не госпитализируют, исключение только для пациентов с острой кишечной патологией. Для них создан отдельный пост. Ведет пациентов временно переведенная из детской поликлиники бывшая заведующая нашим отделением, врач-инфекционист Наталья Евгеньевна Баранова. Кроме того, в больнице врачи других специализаций перепрофилированы для лечения пневмоний. Если у заболевших выявляется коронавирус, они переводятся к нам.

У нас около 30 медсестер. Часть работает в боксах с особо заразными пациентами. С каждым человеком провели беседы. Потому что даже при эффективных средствах защиты не каждый морально готов работать в измененных условиях и столько, сколько требует ситуация.

Про заболевание

Вирус реален. Заболевание в большинстве случаев проходит в легкой форме, иногда бессимптомно, с кратковременным вирусоносительством. Однако коронавирус отличается от течения обычной респираторной инфекции. Есть пациенты со средней степенью тяжести, с пневмониями, в том числе – с двусторонними. Именно они госпитализируются. И никто из докторов, кто лечит таких людей, не скажет, что эти пациенты легкие.

Не страшно?

В начале было тревожно, когда мы только разворачивали госпиталь, пока оттачивали свои действия. Теперь работаем фактически «на автомате». На работе мы точно знаем, где риск инфекции, и что мы защищены специальными средствами. Но нужно понимать, что в обычной жизни сегодня тоже есть опасность заразиться. Эпидемиологическая ситуация вносит коррективы не только в работу, но и в повседневность. Поэтому все наши близкие знают, что нужно обрабатывать руки после того, как побывал в общественном месте, что нужно носить и менять маски. А в остальном… Гости, поездки – всё отменилось. Это такой период, его нужно пережить. Семья поддерживает и понимает – это важно.

***

Сегодня вести себя нужно разумно. Мы просим ограничить ненужные, избыточные контакты. Ходите на работу, но по возможности перенесите командировки. Сейчас не самое лучшее время для встреч, особенно с родными из разных регионов. Отмечайте праздники в кругу людей, с которыми постоянно живете. Когда мы отслеживаем цепочки контактов, часть из них не были необходимыми, но люди надеялись на «ладно» и думали, что их не коснется.

Этот период закончится. Но чтобы он закончился быстрее, нужно быть ответственным по отношению к обществу, к себе, к своим близким.