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В Новополоцкой ЦРБ 40 новых пациентов с коронавирусом, умерли 4 человека с выявленным COVID-19

Коронавирус
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По состоянию на  два часа дня 29 апреля на стационарном лечении в городской больнице Новополоцка находится 48 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает местная газета novaya.by.

Из них 39 человек – жители Новополоцка. Кроме этого, пациенты, у которых коронавирусная инфекция протекает без проявления симптомов, проходят лечение на дому. Сколько таких пациентов не уточняется (пять дней назад было 13 — прим. ред.).

Напомним, что по состоянию на восемь часов утра 23 апреля в инфекционном отделении Новополоцкой ЦГБ лечение проходит 21 пациент. Среди которых было 14 жителей Новополоцка. Таким образом, за неделю с 23 по 29 апреля число пациентов с коронавирусом в стационаре возросло на 40 человек.

На 29 апреля с диагнозом «пневмония» находилось 74 взрослых пациентов и 8 детей. У 20 человек пневмония отягощена COVID-19.

На поддержке ИВЛ находится 1 пациент. Выздоровели семь пациентов.

Умерли 4 человека с коронавирусом с хроническими болезнями.

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