Лукашенко назвал цифры смертности с начала 2020 года

Президент Беларуси в ходе совещания по эпидемиологической обстановке привел статистику по смертности за первые четыре месяца. Александр Лукашенко отметил, что в с начала текущего года общая смертность уменьшилась на 1,5%. В ходе совещания глава государства также назвал прирост заболеваемости пневмониями мизерным.

«За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%. Если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность», — приводит слова Александра Лукашенко БелТА.

От коронавируса по состоянию на 2 мая умерло 97 человек.

При этом Александр Лукашенко заявил, что за четыре месяца болезни системы кровообращения стали причиной смерти 25 тыс человек.

Раковые заболевания стали причиной смерти 6,4 тыс человек.

Президент также заявил, что в период с января по апрель текущего года от отравления алкоголем умерло 482 человек, 470 покончили с собой, 218 погибли на пожарах, а в ДТП — 163 человек, 89 человек утонули за 4 месяца 2020 года.

Лукашенко также подчеркнул, что число погибших «снижается квартал к кварталу прошлого года, апрель к апрелю прошлого года и так далее».