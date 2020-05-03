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Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

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В Витебске 30 апреля уволили с должности главного врача городской клинической больницы скорой медицинской помощи, депутата горсовета Сергея Лазаря. Об этом сообщили журналистам сотрудники этого медучреждения. Некоторые медработники считают, что увольнение главврача связано с выходом публикации, в которой врачи откровенно рассказали о работе в «грязной зоне» БСМП в период эпидемии коронавируса. В Минздраве срочно заявили, что разрыв трудовых отношений не связан с публикацией. 

Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?
Сергей Лазарь. Фото: Витебский горисполком

Сергей Лазарь не стал комментировать с чем связано его увольнение, пишет TUT.by:

— Давайте, я не буду ничего комментировать.

Пресс-секретарь Министерстве здравоохранения Юлия Бородун пояснила:

— Трудовые отношения прекращены по соглашению сторон, публикация на интернет-ресурсе не имеет отношения к данной ситуации.

Сергей Лазарь родился в 1965 году в Витебске. Окончил Витебский медицинский университет по специальности «лечебное дело». С 1993 по 2002 годы работал отоларингологом поликлиники предприятия «Керамика» и медслужбы УВД облисполкома. Затем возглавлял городскую поликлинику № 5, был замглавврача городской центральной поликлиники.

В 2015 году назначен главврачом витебской БСМП. Покинул пост в 2020-м коронавирусном году.

Желаем Сергею Викторовичу хорошо отдохнуть после неравной войны, которую он вел вместе с коллективом медработников БСМП. Также желаем ему реализации потенциала и знаний на новом месте.

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Главного врача витебской БСМП уволили не из-за откровенной публикации?

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