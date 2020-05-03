В Беларуси больше 200 пациентов нуждаются в ИВЛ, что составляет около 1% от заболевших COVID-19

В Беларуси чуть больше 200 пациентов нуждаются в поддержке аппаратов искусственной вентиляции легких. Такую цифру назвал сегодня в ходе совещания Александр Лукашенко.

«По пневмонии, что я очень контролирую, заняты всего 10% от наличия аппаратов. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек», — сказал он, передает БелТА.

Президент сообщил, что в стране имеется 2,5 тыс аппаратов ИВЛ. Кроме того, могут быть задействованы полтысячи наркозно-дыхательных аппаратов.

Александр Лукашенко также объявил, что лишь у 30% пациентов с диагностированными пневмониями подтвержден COVID-19. Отмечается прирост заболеваемости пневмониями в сравнении с прошлым годом.

Напомним, что в Беларуси по состоянию на 3 мая зарегистрировано 16705 человека с положительным тестом на COVID-19. Таким образом, количество пациентов на ИВЛ составляет около 1% от общего числа заболевших.