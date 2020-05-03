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Опубликовано видео преследования девушки-водителя такси в Витебске

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Опубликовано видео с подробным объяснением ситуации, связанной с милицейской погоней и задержанием девушки-водителя такси.

Напомним, что 30 апреля около 19:00 в оперативно-дежурную службу поступило сообщение о том, что водитель такси двигаясь на большой скорости по проспекту Черняховского, в районе дома 31 не предоставил преимущество пешеходам, пересекавшим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Как оказалось, девушка-водитель такси едва не сбила семью с детской коляской.

Сотрудники милиции организовали поиск и преследование автомобиля, водитель которого нарушила правила.

Вместо того, чтобы подчиниться законным требованиям представителей милиции, девушка-водитель попыталась скрыться.

Витебской милиции в результате погони удалось задержать 27-летнюю девушку-водителя такси, не пропустившего пешехода на переходе. Остановить нарушителя удалось на улице Ленина у дома №65.

Девушка-таксист отказалась открыть двери автомобиля и выйти. Сотрудникам пришлось вскрыть авто, разбив передние боковые стекла.

Идея уйти от преследования милиции в центре города явно не здравая, поэтому первое что сделали сотрудники после задержания девушки, провели не употребляла ли она запрещенных веществ и алкоголя.

Некоторые комментаторы в социальных сетях по традиции обвинили сотрудников милиции в «беспределе», они якобы напали на девушку, разбили её машину… Но если объективно проанализировать ход событий, то становится понятно, что сотрудники действовали сообразно ситуации. Девушка проявила крайнюю степень агрессии и отказалась повиноваться требованиям сотрудников правопорядка. Сотрудники милиции были вынуждены остановить ее любой ценой, потому что она действовала неадекватно и представляла опасность для окружающих. К тому же она была так сказать «вооружена автомобилем». Даже после блокирования патрульными машинами со стороны дороги она могла снова стартануть, поехать по тротуару и «натворить делов».

Следует отметить, что читатели «Витебского Курьера» в комментариях к публикации не защищали злостную нарушительницу, которая подвергла риску не только семью на переходе, но и многих других участников дорожного движения, когда пустилась на утёк от милиции.

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