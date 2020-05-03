В Беларуси зарегистрировано 16705 случаев COVID-19

В Беларуси по состоянию на 3 мая зарегистрировано 16705 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркивают, что это составляет 8,1% от количества проведенных тестов. Всего проведено 204 239.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 99 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси на 3 мая выздоровели и выписаны 3196 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Напомним, что по состоянию на 2 мая было зарегистрировано 15828 пациентов. Таким образом суточный прирост составил 877 человек.