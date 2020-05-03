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Лукашенко: «Мы не можем отменить парад. Просто не можем»

Коронавирус
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Александр Лукашенко рассказал, что не может отменить парад из-за его по идеологическим причинам. Президент заявил это на сегодняшнем совещании.

«Должен сказать, что мы не можем отменить парад. Просто не можем. Я долго над этим думал. Конечно, это эмоциональная, глубоко идеологическая вещь. Надо помнить, что те люди умирали, может быть, и от вирусов, других болезней. Но они это не ощущали порой и об этом не думали. И умирали они ради нас, как бы это пафосно ни звучало. И подумайте, что скажут люди. Может, не сразу, через день, через два после этого, — скажут, что испугались», — сказал Лукашенко.

При этом президент подчеркнул, что участие в параде должно быть добровольным.

«Никого тащить на это мероприятие не надо», — заявил президент собравшимся.

Президент сказал, что желающих прийти на празднование достаточно и что с пониманием отнесется, если кто-то предпочтет остаться дома из эпидемиологической ситуации.

Парад рено проводить по требованию ветеранов, сказал Александр Лукашенко.

Ветераны «первыми затребовали, чтобы их привезли на это мероприятие». 

Президент глубоко переживает из-за реакции людей, которые не поймут отмены парада. Он не уточнил кто эти люди, к мнению которых он прислушивается.

Напомним, сто согласно данным опроса многие белорусы требуют отменить парад из-за коронавируса. Было собрано более 7000 подписей за отмену парада в Минске.

Лукашенко подчеркнул, что закрывать границы Беларусь не собирается.

«У нас аэропорт открыт. Мы от наших друзей и братьев не закрываем двери», — сказал президент.

Напомним, что ВОЗ настоятельно рекомендовала отменить все массовые мероприятия во избежание осложнения и без того тяжелой эпидемиологической ситуации. Отдельно представитель ВОЗ просил отменить парад на 9 мая.

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