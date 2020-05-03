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«Мизерный прирост» заболевших продолжается. Лукашенко рассказал о ситуации с коронавирусом, пневмониями и суицидами

Коронавирус
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Во Дворце Независимости проходит совещание, на котором обсуждаются вопросы проведения Дня Победы и эпидситуации в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Президент Александр Лукашенко особо подчеркнул важность второго вопроса – на сегодняшний день удается сдерживать заболеваемость в целом.

«Что касается инфекционных заболеваний, то мы идем четко в том прогнозе, который был доложен мне два месяца назад. Главное для нас сегодня — это лечение людей с пневмониями. У нас наблюдается (пускай на 40-50 человек за 4 месяца) прирост пневмоний к уровню прошлого года. Да, это просто мизер при нашей системе здравоохранения, но пневмонии чуть-чуть подросли. Думаю, по году эта ситуация выровняется. Для меня это вопрос номер один. И я очень серьезно контролирую эти процессы», — сказал он.

По словам Александра Лукашенко, главное даже не число выявленных людей, у которых диагностирован коронавирус, а именно ситуация по пневмониям, сообщает пресс-служба Минздрава.

«Чем больше мы тестируем людей, а сейчас мы вышли на 9,5-10 тыс. ежесуточно тестируемых, тем больше мы получаем с вирусом. Это где-то в районе 9% от тестируемых. Я учитываю это, смотрю эту динамику. И я контролирую, насколько вы мне точно выдали прогноз», — сказал президент.

При этом в Беларуси заняты всего 10% аппаратов ИВЛ от имеющихся в наличии.

«Я смотрю каждые сутки информацию — у нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ — 2,5 тыс., плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет», — сказал Александр Лукашенко.

Президент также заявил, что от общего числа пневмоний только у 30% пациентов диагностирован COVID-19.

«Это тоже очень хороший показатель. Поэтому я сегодня претензий ни к Минздраву, ни к главврачам больниц не предъявляю. Мы четко выработали системы лечения инфицированных людей», — отметил он.

Также Глава государства рассказал, что накануне ему передали статистические данные с подробным анализом. За 4 месяца общая смертность в стране уменьшилась на 1,5%.

По его словам, «если каждый квартал будем удерживать 1,5-2%, то мы на 7-8% уменьшаем смертность. Это очень хороший показатель на фоне того, что у некоторых государств смертность постоянно растет. У нас динамика вниз уже несколько лет».

Напомним, что по состоянию на 2 мая зафиксировано 97 смертей пациентов с COVID-19. При этом за истекший период года от болезней системы кровообращения умерли почти 25 тыс. человек, от онкологии — примерно 6,4 тыс.

«Но что меня поразило — от отравления алкоголем умерли 482 человека. Самоубийств — 470. Уже почти 1 тыс. человек погибли от алкоголя и самоубийств. На пожарах погибли 218 человек. На дорогах за 4 месяца в авариях погибли 163 человека. Утонули 89 человек — почти столько, сколько от разного рода болезней, отягощенных COVID-19», — привел статистику Александр Лукашенко.

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