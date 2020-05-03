«Приходилось всё решать буквально на ходу…» Как перестраивалось на медицинские рельсы «Знамя индустриализации»

Витебское ОАО «Знамя индустриализации» тяжело входило в первый квартал 2020-го. Однако, когда эпидемиологическая ситуация потребовала оперативно развернуть выпуск критически важной продукции, фабрика в числе первых приступила к пошиву санитарных масок, а сейчас расширяет и ассортимент медизделий. Коллектив проявил способность сопереживать и встал на трудовую вахту — эта компетенция, говоря современным языком, сохранилась еще со времен основателей первенца индустриальной экономики.

О том, как проходила мобилизация фабрики на медицинские рельсы, как принимались решения в условиях неопределенности и отсутствия информации, а также как сохранить работоспособность ведущего витебского производителя швейных изделий после пандемии, рассказал директор ОАО «Знамя индустриализации» Андрей Шамшура в интервью «Витебским вестям».

— Андрей Владимирович, с какими планами и в какой экономической форме предприятие входило в 2020-й?

— Начало года получилось сложным. Перед предприятием стоит задача последовательно наращивать производство продукции под собственным брендом. В 2019-м выполнили поставленные цели, выпустили более 5 тыс. единиц мужских и женских изделий на 1 млн рублей. К тому же, как выяснилось, торговля соскучилась по нашей продукции. Но после отгрузки начались финансовые проблемы: необходимость уплаты НДС, выход из льготного режима по уплате налогов. К тому же ожидаемый зимний сезон так и не начался, заказчики по демисезонному и зимнему ассортименту значительно снизили активность.

Мы предвидели возможные риски и готовились к такому развитию ситуации, взяв специализированные заказы по пошиву форменной одежды. Но на них экономику не сделаешь. Тем временем положение усложнялось. Из-за пандемии начались проблемы с поставками сырья. Страны уходили на карантин, там закрывались торговые центры, в связи с чем наши партнеры корректировали заказы, объем которых сокращался в разы. Чтобы сохранить работоспособность предприятия, приходилось все решать буквально на ходу…

— Неопределенность усугубил коронавирус, одновременно потребовав перевода мощностей под выпуск непрофильных для вас медицинских изделий. Как проходила мобилизация фабрики?

— Производство масок запустили 4 марта. Надо сказать, что маска требует и ручного труда: заготовку надо сложить определенным образом, после чего передать в пошивочный цех. Поэтому, помимо швей, задействовали инженерно-технических работников на ручные операции. Стартовали с объемов в 4 тыс. штук в день. Но из-за отсутствия информации оказались, как и другие производители, не готовы к резкому скачку спроса. Если б знать заранее о введении с 27 марта масочного режима на предприятиях города, то получилось бы накануне за считаные дни нарастить объемы. На тот момент уже выпускали 10 тыс. изделий в день, к 1 апреля увеличили мощности до 15 тыс., еще через девять дней выдали 40 тыс., а 17 апреля — 92 тыс. единиц.

Наращивание производства потребовало оперативного решения вопросов по сырью, которое в определенный момент стало дефицитом. Фабрика перешила всю марлю, имевшуюся к тому времени на Витебщине. Остро стал вопрос и с эластичной лентой, суточная потребность в которой доходила до 20 тыс. м. Причем закупки проводились по предоплате. Кроме того, пришлось на ходу перестраивать технологию производства, так как потребовалось оснастить изделие фильтром. Хорошо запомнил, как воскресным днем 5 апреля в экспериментальном цеху создавали этот элемент, пробовали различные материалы. Когда нашли решение, совместно с технологическим университетом провели технические испытания, затем поставили модернизированное изделие на поток.

Сегодня мы осваиваем производство защитных противочумных костюмов — ПЧК. Приняли решение выпускать продукт по единой цене, а рост стоимости различных видов сырья компенсировать за счет собственных ресурсов.

Это будет наш вклад в поддержку медиков. Вдобавок к тому, что наши специалисты остаются в цехах сверхурочно, в том числе отработали несколько суббот подряд на выпуске медизделий.

— Как возникла идея перейти на выпуск ПЧК?

— Планирование является важнейшим аспектом производственной деятельности. Понятно, что спрос на маски когда-то спадет, важно предопределить момент, когда продукция станет невостребована, и искать альтернативу. Поэтому в конце марта при содействии Витебского мед-университета начали разработку многоразового противочумного костюма, между прочим, предвосхитив поставленную чуть позже перед фабрикой задачу.

10 апреля получили разрешение на производство мед-изделия, а через пять дней выпустили первую партию в количестве 10 единиц. Полевые испытания наша разработка проходила в областном противотуберкулезном диспансере, специалисты которого помогли оценить новинку на практике. К слову, если на пошив маски уходит три минуты, то трудоемкость костюма составляет 1,75 часа.

Кроме того, в тесном контакте с медиками прорабатываем варианты на перспективу.

Сейчас запускаем ПЧК на поток, перенастраиваем машины и перегруппируем трудовые ресурсы, выстраиваем производственный цикл мощностью до 120 единиц в день. В активе есть несколько договоров на костюмы, пока речь идет о благотворительных организациях. Руководство области ставит задачу выпустить не менее 10 тыс. изделий. Конечно, при планировании будем исходить из потребности конкретных заказчиков, прежде всего организаций здравоохранения. Параллельно готовим производство под выпуск одноразовых комбинезонов и медицинских халатов. Это позволяет обеспечивать гибкость управления предприятием — не допускать простоя и оперативно насыщать рынок востребованной продукцией.

Дополнительно ко всему пытаемся нащупать, чем еще можем быть полезны медикам. Для этого плотно взаимодействуем со специалистами. Это позволит спрогнозировать тенденции и представить возможные направления производственной деятельности, чтобы не оказаться в один момент застигнутыми врасплох.

— К слову, о перспективах. Задумывались о будущем после пандемии коронавируса? Как будет проходить «демобилизация» фабрики?

— Конечно, мы стараемся не складывать все яйца в одну корзину. Продолжаем шить гражданские заказы. Также намерены наращивать торговые компетенции, расширять площадки и каналы продвижения своей продукции.

Безусловно, будем развивать медицинскую тему. Не исключено, что часть производства отдадим под нее, чтобы не потерять наработанные во время пандемии компетенции и связи. Чем больше у предприятия точек опоры, тем оно увереннее себя чувствует. К тому же медицинская тема может оказаться и валютным ресурсом, когда снимут ограничения на экспорт медизделий. Сегодня все убедились в необходимости иметь стратегический запас медицинских изделий, и спрос на них будет сохраняться. Возможно, это один из важных уроков пандемии.