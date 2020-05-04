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Как идет строительство магистрали в Билево и когда откроют подземный переход на проспекте Строителей – фото

Витебск
Опубликовано

В Витебске активно ведется строительство современной магистрали, которая соединит проспект Строителей с микрорайоном Билево.

В эти дни здесь ежедневно трудятся более 50 различных специалистов, караванами следуют грузовики, вывозящие лишний грунт из-под путепровода, по которому уже следуют поезда, а на следующей неделе к работе приступят дорожники, которым предстоит уложить второй и третий слои асфальтового покрытия. Будущая магистраль будет достаточно широкой – по три полосы движения в каждую сторону, также предусмотрены пешеходные и велодорожки. Это необходимость, ведь дорога, которой предстоит связать улицу Короткевича с проспектом Строителей, должна снизить трафик на Московском проспекте, уменьшить количество пробок, пишут «Витьбичи».

Как идет строительство магистрали в Билево и когда откроют подземный переход на проспекте Строителей – фото
Фото: Витьбичи»

Главный инженер КУП «Управление капитального строительства города Витебска» Сергей Польский отметил, что самый сложный этап работы, связанный с выносом инженерных сетей, – позади.

– Здесь пролегают газопровод, водопровод, электрические кабели, которые пришлось перенести, чтобы провести земляные работы. Эти артерии питают многие дома, предприятия. Строителям удалось завершить вынос без отключения. Осталось передислоцировать теплотрассу, – сказал С. Польский.

По новой дороге в Билево пойдут троллейбусы, правда, строительство тяговой подстанции, а также прокладка линий передачи – дело затратное, поэтому было принято решение, что будут задействованы машины на автономном ходу. Часть рабочих занята обустройством площадок для будущих остановок.

Как идет строительство магистрали в Билево и когда откроют подземный переход на проспекте Строителей – фото
Фото: «Витьбичи»

Совсем скоро будет открыт для пешеходов подземный переход на пересечении проспекта Строителей с улицей Петруся Бровки. Строительно-монтажные работы здесь завершены, остается только установить камеры видеонаблюдения и подключить их к системе УВД. Это необходимая мера, чтобы не допустить случаев вандализма.

Представитель генподрядчика, начальник строительного участка Витебскоблсельстроя Андрей Шмавгонец заверил, что все работы будут завершены в срок.

– Скоро приступим к установке опор освещения и озеленению новой трассы. Все необходимые материалы для строительства были поставлены вовремя – за это спасибо своевременной и стабильной финансовой поддержке со стороны городской и областной власти – поэтому все работы мы завершим в августе к областному празднику «Дажынкi».

Строительство этой магистрали началось в 2014 году, затем работы временно прекратили. Сейчас строительство магистрали протяженностью один километр ведется по графику.

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