В Витебске на пожаре спасли 94-летнего пенсионера

1 мая в 22-06 в службу спасения поступило сообщение о пожаре дома по улице 7-ой Суражской в городе Витебске.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось горение веранды и задымление из-под кровли жилого дома. Хозяин жилища 54-летний мужчина проживает вместе с 94-летним отцом, инвалидом I-ой группы. На момент возникновения пожара в доме находился отец собственника жилища.

Работниками МЧС в ходе разведки пенсионер обнаружен в комнате, на кровати и вынесен на свежий воздух, после осмотра бригадой скорой медицинской помощи с предварительным диагнозом отравление продуктами горения мужчина госпитализирован в больницу.

Пожар ликвидировали спасатели огнем в доме повреждено потолочное перекрытие, стены и имущество.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается.