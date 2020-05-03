83-летний пенсионер погиб на пожаре в Миорском районе

1 мая в 00-59 в службу спасения от дежурного РОВД поступило сообщение о пожаре дома в деревне Угольники Миорского района.

По прибытии к месту вызова подразделений МЧС наблюдалось открытое горение дома и хозяйственной постройки. На момент возникновения пожара в доме находился его 83-летний хозяин.

Работниками МЧС в ходе тушения пожара и разборке обрушившихся строительных конструкций обнаружен труп пенсионера.

Пожар ликвидировали спасатели, огнем в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие и имущество, уничтожен сарай, сообщили в пресс-службе МЧС.

По данному факту проводится проверка, причина пожара устанавливается. Рассматривается версия – неосторожность при курении погибшим.