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В Бешенковичском районе уже у 51 человека выявлен коронавирус

Коронавирус
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По состоянию на 2 мая в Бешенковичском районе зафиксирован 51 случай коронавирусной инфекции.

В районе выздоровели только 5 человек, для 4 пациентов COVID-19 завершился летальным исходом. Цифры не меняются более недели. В регионе 44 больных с пневмонией, у 9 из них пневмония вместе с COVID-19, сообщает Бешековичский райисполком.

По состоянию на 30 апреля в Бешенковичском районе было зафиксировано 47 случаев заражения  коронавирусной инфекцией.

28 апреля коронавирус был обнаружен у 41 человека в районе.

Цифры Минздрава по коронавирусу в Докшицах и Бешенковичах в три-четыре раза расходятся с цифрами, названными областными руководителями

Бешенковичи Витебская область
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