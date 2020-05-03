В Бешенковичском районе уже у 51 человека выявлен коронавирус

По состоянию на 2 мая в Бешенковичском районе зафиксирован 51 случай коронавирусной инфекции.

В районе выздоровели только 5 человек, для 4 пациентов COVID-19 завершился летальным исходом. Цифры не меняются более недели. В регионе 44 больных с пневмонией, у 9 из них пневмония вместе с COVID-19, сообщает Бешековичский райисполком.

По состоянию на 30 апреля в Бешенковичском районе было зафиксировано 47 случаев заражения коронавирусной инфекцией.

28 апреля коронавирус был обнаружен у 41 человека в районе.