Осенью Беларусь перейдет на электронные техпаспорта

В Беларуси определен порядок введения системы электронных паспортов на автомобили и прочие транспортные средства.

С 1 ноября текущего года производители транспортных средств будут оформлять электронные паспорта, а на самоходные машины — с 1 ноября 2021 года.

Электронные техпаспорта вводятся согласно постановлению №254. Документ опубликован на официальном сайте Совета министров Беларуси.

Согласно постановлению, на оформление электронных паспортов уполномочены «Белтаможсервис» и «Белтехосмотр».

Документы будут предоставляться на мопеды, квадроциклы и другие механические транспортные средства с двигателем внутреннего сгорания объемом более 50 сантиметров кубических или электродвигателем мощнее 4 кВт, скоростью движения свыше 50 км/ч, а также на прицепы к данным транспортным средствам. Кроме того, паспорта на единичные ТС смогут выдавать испытательные лаборатории.