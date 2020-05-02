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Объявлены результаты онлайн-голосования на праймериз оппозиции

Беларусь
Опубликовано

Завершился очередной этап праймериз оппозиции по выбору единого кандидата в президенты — онлайн-голосование.

Победу одержал исполняющий обязанности председателя Объединенной гражданской партии Николай Козлов.

Всего в голосовании приняло участие 4457 человек. Вот как распределились голоса:

  1. Николай Козлов — 1774;
  2. Юрий Губаревич — 1610;
  3. Ольга Ковалькова — 1073.

Онлайн-голосование на праймериз оппозиции началось 27 марта и завершилось 30 апреля в 23:59. За этот период в лидерах успели побывать все три участника, но последнее время первое место удерживал именно Козлов, пишут Naviny.

В комментарии БелаПАН победитель сообщил, что «результатом вполне удовлетворен». По словам Николая Козлова, предстоит проверка результатов праймериз, которой займется контрольная группа. Без бюрократии, к сожалению, нельзя сделать даже малого шага.

«Следующим этапом будет конгресс, который и определит победителя», — сказал политик.

По мнению Козлова, «власти реально боятся этой процедуры, поскольку понимают, что наше объединение, как и любой путь, начинается с первого шага». Лидер ОГП и восходящая звезда оппозиции признал, что «голосование могло пройти и бодрее». Однако «серьезно вмешался коронавирус». Как именно вирус мог уменьшить активность белорусов в интернете Козлов не уточнил.

«Праймериз, несмотря на все сложности, выполнил главную задачу, став инструментом объединения. Я могу сказать, что уже ряд оппозиционных организаций проявили заинтересованность», — добавил Козлов.

Кандидат в президенты призвал «здоровые силы общества к объединению перед лицом серьезных вызовов» и в условиях ослабления власти действующего президента.

Праймериз оппозиции включает в себя три этапа: региональные поездки (они начались в марте, но 18 марта были прекращены в связи с распространением коронавирусной инфекции), онлайн-голосование и Конгресс демократических сил, намеченный на конец мая.

Напомним, что в Витебской области состоялись все запланированные встречи с избирателями. Особого интереса они не вызвали. В Городке в голосовании приняли участие всего 8 человек. В Витебске как областном центре ожидаемо больше — 101. В Новополоцке/Полоцке — 68. В Миорах — 18. В Шарковщине — 17. В Поставах — 25. Уже в этот период наметился раскол оппозиции. Беспардонно была отстранена от участия в праймериз Конопацкая. Позже отказались от поездок по регионам Павел Северинец и Алексей Янукевич и прекратили участвовать в праймериз.

Результаты поездок по регионам, выраженные в голосах избирателей, следующие:

  1. Юрий Губаревич — 248;
  2. Николай Козлов — 61;
  3. Ольга Ковалькова — 28.

Результаты голосования в регионах не были утверждены штабом праймериз, так как региональная часть праймериз не была завершена в связи с эпидемиологической ситуацией.

Президентские выборы должны состояться не позднее 30 августа.

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