Тадеуш Кондрусевич: множество людей нуждаются в помощи из-за эпидемии

Глава белорусской католической церкви назвал главные вызовы в связи пандемией COVID-19.

По словам митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, католическая церковь будет внимательно следить за тем, как будет развиваться мир после завершения пандемии. Костёл будет анализировать ситуацию и находить проблемы, которые требую немедленного решения.

В интервью сайту Римско-католического костела в Беларуси, он сказал, что «уже сегодня понятно, что костел должен будет больше внимания обращать на благотворительную деятельность, так как эпидемия вызвала большой экономический кризис и множество людей нуждаются в помощи».

В этой связи, убежден Кондрусевич, роль католического общества Caritas возрастает.

«Большой проблемой еще длительное время может быть проведение популярных формационных встреч в различных областях душпастырства, каникул с Богом для детей, катехизации. В связи с этим возрастет роль телеконференций и дистанционного формата. Но для этого необходимо должным образом подготовиться и иметь соответствующие материальные ресурсы», — заявил католический митрополит.

Тадеуш Кондрусевич сказал, что пандемия способствовала росту присутствия костела в интернете, пишут Naviny.

«Костел является таинством повсеместного спасения и не может пренебречь своей миссией даже в неблагоприятных условиях эпидемии, — пояснил Кондрусевич. — Именно для этого были организованы онлайн-трансляции богослужений из многих костелов. Ради этого в большом количестве приходов появились свои ютуб-каналы».

Архиепископ отметил, что дети и молодежь не были оставлены без возможности катехизации. Специально для них на портале костела в Беларуси сейчас проводятся видеокатехезы, которые «могут смотреть также все, кто желает углубить свои религиозные знания».

Напомним, что католичество — вторая после православия христианская конфессия в стране по количеству верующих. По данным Римско-католической церкви в Беларуси, к католиками относят себя около 1,4 млн человек, или около 15% граждан.