Стало известно почему Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус, и объяснила, почему.

«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала Эйсмонт.

Пресс-секретарь президента объяснила, почему нет необходимости делать тест на коронавурус.