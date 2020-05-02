Стало известно почему Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, что Александр Лукашенко до сих пор не делал тест на коронавирус, и объяснила, почему.
«Абсолютно точно знаю, что президент до сих пор не делал тест на коронавирус. В этом нет никакой необходимости», — сказала Эйсмонт.
Пресс-секретарь президента объяснила, почему нет необходимости делать тест на коронавурус.
«Александр Григорьевич живет за городом, фактически в деревне, многие-многие годы не менял своих привычек, ведёт здоровый образ жизни. У него крепкий иммунитет. Он хорошо себя чувствует. Именно в этой связи необходимости делать тест на сегодняшний день нет», — сказала Наталья Эйсмонт в эфире «Беларусь-1».