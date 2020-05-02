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Главный санитарный врач Витебской области: «Зараженный COVID-19 до проявления первых симптомов может быть опасным для окружающих»

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Зараженный COVID-19 человек за двое суток до проявления первых симптомов болезни уже может представлять опасность для окружающих. Об этом рассказали в Витебском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Особенно уязвимы, естественно, наиболее близкие, потому что они больше других контактируют с заболевшим.

Главный санитарный врач Витебского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Владимир Синкевич призывает белорусов без острой необходимости не посещать места с массовым пребыванием людей, а также воздержаться от лишних поездок. Только так можно с высокой степенью вероятности избежать заражения.

Тогда не понадобятся и тесты, которые на сегодняшний день, подчеркну, являются не рядовым анализом, а высокотехнологичным методом исследования. Такие исследования нет необходимости ставить на поток, — сообщил Владимир Синкевич.

Главный государственный санитарный врач Витебской области обратил внимание, что тесты выполняются не «по желанию», а строго по назначению врача. Делать тест «на всякий случай» незачем, пишет СБ Беларусь. Это лишь вызовет ненужные волнения. Врач назначит тест пациенту, если у него имеются клинические проявления острой респираторной инфекции, или у него был контакт с зараженным КОВИД-19.

Витебская область по-прежнему лидирует по числу зараженных COVID-19 среди других регионов страны, за исключением столицы Минска.

Напомним, по данным на 2 мая, в Беларуси выявлено 15 828 случаев заражения COVID-19, летальных исходов – 97.

Витебская область Владимир Синкевич коронавирус Витебск
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  1. Аватар
    тот самый

    Что это за должность: Главврач Витебской области? Не надо дурить народ!

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