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В Беларуси с 3 мая изменятся цены на автомобильное топливо

Энергетика
Опубликовано

Хорошая новость пришла из «Белнефтехима». 3 мая в Беларуси снова изменяются цены на автомобильный бензин и дизельное топливо.

С завтрашнего дня стоимость топлива на заправках уменьшится на одну копейку.

Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Новые цены будут такими:

  • АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек,
  • АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек,
  • АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка,
  • Литр ДТ — 1 рубль 79 копеек.

Напомним, что в последний раз цены изменялись 26 апреля. Ранее на АЗС Беларуси топливо дешевело 12 и 19 апреля. Всего за этот месяц цены уменьшались 3 раза.

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В Беларуси с 3 мая изменятся цены на автомобильное топливо

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