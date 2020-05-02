В Беларуси с 3 мая изменятся цены на автомобильное топливо

Хорошая новость пришла из «Белнефтехима». 3 мая в Беларуси снова изменяются цены на автомобильный бензин и дизельное топливо.

С завтрашнего дня стоимость топлива на заправках уменьшится на одну копейку.

Об этом сообщили в пресс-службе «Белнефтехима».

Новые цены будут такими:

АИ-92-К5-Евро — 1 рубль 69 копеек,

АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 79 копеек,

АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 1 копейка,

Литр ДТ — 1 рубль 79 копеек.

Напомним, что в последний раз цены изменялись 26 апреля. Ранее на АЗС Беларуси топливо дешевело 12 и 19 апреля. Всего за этот месяц цены уменьшались 3 раза.