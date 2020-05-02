Жителю Дубровно дали большой штраф за нарушение самоизоляции по «наводке» сожительницы

Житель Дубровно получил штраф в 1080 рублей за то, что вышел на улицу и долго отсутствовал дома, хотя находился в самоизоляции. К такому решению пришел 30 апреля местный суд. Это был первый подобный административный процесс в Дубровно, сообщает Оршанский региональный портал.



12 апреля мужчина возвращался домой из России, его остановили на трассе М1 и проверили состояние здоровья. 17 апреля он получил предписание, что должен самоизолироваться на две недели. Но на следующий день мужчина пошел по делам к сестре. О нарушении самоизоляции в милицию сообщила его сожительница.

На суде выступили двое свидетелей — заведующая местной поликлиникой и начальник санитарно-эпидемиологической службы района. С самим нарушителем в конце слушания связались по вайберу. Он полностью признал вину и объяснил, что нарушил самоизоляцию, так как не думал, что за ним будут вести такой строгий контроль, пишет tut.by.

Суд назначил мужчине штраф в 40 базовых величин (1080 рублей).

На суде озвучили такие данные: по состоянию на 30 апреля 46 жителей Дубровенского района, вернувшихся из-за границы, находились в самоизоляции.

Напомним, с 9 апреля за нарушение правил поведения в самоизоляции предусмотрен штраф от 2 до 50 базовых величин (от 54 до 1350 рублей) или административный арест.

В самоизоляции находятся больные коронавирусом, контакты первого и второго уровней, а также те, кто вернулся из-за границы. Обычно самоизоляция длится 14 дней, но врач может увеличить ее срок.

Человек в самоизоляции не ходит на работу или учебу, не посещает людные места. Из дома он может выйти лишь в ближайшие магазин или аптеку. Разрешается вынести мусор и выгулять собаку. При выходе из дома самоизолированный должен надеть маску, перчатки и не вступать в контакты с людьми. При ухудшении самочувствия нужно звонить в скорую.

Прежде чем уйти в самоизоляцию, человек подписывает бумагу, что будет выполнять эти требования. Данные о нем передают в милицию и санстанцию. Работники этих ведомств каждый день контролируют, выполняет ли он режим ограничения.