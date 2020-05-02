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90-е вернулись в Оршу. Что последовало после массовых разборок бандитских группировок с участием двух воров «в законе»

нож в сердце мужчина Криминал
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Оршанский авторитет выжил после нескольких ножевых в «Венеции». Выяснилось, почему Муму напал на него.

Напомним, 2 апреля в Орше произошла кровавая разборка с участием 46-летнего вора «в законе» Олега Герасимовича, более известного в криминальной среде как Муму или Слуцкий. Объектом нападения стал сторонник другого вора «в законе» Александра Кушнерова — оршанский авторитет Доморосов, он же Морозик, получивший множественные ножевые ранения.

Спустя месяц после криминальной разборки уголовное дело не возбуждено, несмотря на то, что все участники инцидента установлены. Милиция вообще не сообщала о кровавом инциденте.

Как сообщает «Прайм Крайм», сегодня в Беларуси на свободе два вора «в законе» — Кушнеров и Герасимович, которые принадлежат к разным воровским идеологиям и взаимно не признают друг друга. При этом Кушнеров не доминирует, как раньше, но и Слуцкий, в силу своей непассионарности, не спешит воспользоваться уникальным моментом для перехвата власти. От Муму, который на свободе с декабря 2018 года, ждали хоть какого-то выпада в сторону Кушнера, но сведение личных счетов с Морозиком на это не тянет.

В мае истекает срок 5-летнего наказания еще у одного «дубайца», 38-летнего Павла Алексеевича, он же Паштет, на которого анти-кушнеровская оппозиция возлагает надежды, что он пойдёт дальше, чем это получилось у Муму, пишет криминальное издание.

Сложные системы взаимоотношений в воровском мире снова попали в центр внимания общества. Возможно, это является косвенным признаком возврата эпохи девяностых годов. Как и тогда, правоохранители не вполне готовы встать в полный рост и восстановить правопорядок.

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