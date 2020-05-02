90-е вернулись в Оршу. Что последовало после массовых разборок бандитских группировок с участием двух воров «в законе»

Оршанский авторитет выжил после нескольких ножевых в «Венеции». Выяснилось, почему Муму напал на него.

Спустя месяц после криминальной разборки уголовное дело не возбуждено, несмотря на то, что все участники инцидента установлены. Милиция вообще не сообщала о кровавом инциденте.

Как сообщает «Прайм Крайм», сегодня в Беларуси на свободе два вора «в законе» — Кушнеров и Герасимович, которые принадлежат к разным воровским идеологиям и взаимно не признают друг друга. При этом Кушнеров не доминирует, как раньше, но и Слуцкий, в силу своей непассионарности, не спешит воспользоваться уникальным моментом для перехвата власти. От Муму, который на свободе с декабря 2018 года, ждали хоть какого-то выпада в сторону Кушнера, но сведение личных счетов с Морозиком на это не тянет.

В мае истекает срок 5-летнего наказания еще у одного «дубайца», 38-летнего Павла Алексеевича, он же Паштет, на которого анти-кушнеровская оппозиция возлагает надежды, что он пойдёт дальше, чем это получилось у Муму, пишет криминальное издание.

Сложные системы взаимоотношений в воровском мире снова попали в центр внимания общества. Возможно, это является косвенным признаком возврата эпохи девяностых годов. Как и тогда, правоохранители не вполне готовы встать в полный рост и восстановить правопорядок.