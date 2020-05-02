Витебские десантники провели парад для 95-летнего ветерана

Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели парад возле дома ветерана Великой Отечественной войны, передает БелТА. В преддверии Дня Победы военнослужащие бригады поздравили 95-летнего Алексея Иванова.

Солдаты прошли торжественным маршем возле дома ветерана, а военный оркестр исполнил известные мелодии военных лет.

«В лице Алексея Михайловича десантники 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады поздравили всех ветеранов и тружеников тыла с приближающимся великим праздником — Днем Победы», — отметил заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии подполковник Денис Кривенцов.

Ветеран много лет отдал тогдашней 103-й воздушно-десантной дивизии, прослужив на различных должностях. В запас ушел в звании полковника и работал военруком в Лужеснянском сельхозтехникуме.