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Витебские десантники провели парад для 95-летнего ветерана

Армия
Опубликовано

Военнослужащие 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады провели парад возле дома ветерана Великой Отечественной войны, передает БелТА. В преддверии Дня Победы военнослужащие бригады поздравили 95-летнего Алексея Иванова.

Солдаты прошли торжественным маршем возле дома ветерана, а военный оркестр исполнил известные мелодии военных лет.

Витебские десантники провели парад для 95-летнего ветерана
Фото: БелТА

«В лице Алексея Михайловича десантники 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады поздравили всех ветеранов и тружеников тыла с приближающимся великим праздником — Днем Победы», — отметил заместитель командира бригады по идеологической работе гвардии подполковник Денис Кривенцов.

Витебские десантники провели парад для 95-летнего ветерана
Фото: БелТА

Ветеран много лет отдал тогдашней 103-й воздушно-десантной дивизии, прослужив на различных должностях. В запас ушел в звании полковника и работал военруком в Лужеснянском сельхозтехникуме.

Витебские десантники провели парад для 95-летнего ветерана
Фото: БелТА

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103 бригада ВДВ Витебск Витебские десантники
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