Прогноз погоды в Витебске на воскресенье, 3 мая

В Гидрометцентре сообщили, какой прогноз погоды ожидается в Беларуси в воскресенье, 3 мая 2020 года. Завтра прогнозируются кратковременные дожди, но будет достаточно тепло.

В этот день ожидается облачная с прояснениями погода. По информации синоптиков местами пройдут дожди, возможны грозы. Ветер будет юго-западным, западным, 3-8 метров в секунду. При грозах порывы ветра могут достигать до 14 метров в секунду.

Ночью в Витебске будет довольно тепло, температура воздуха составит +9..+11°С. Днем в Витебске ожидается от +18 до +20°С.