В Беларуси зарегистрировано 15828 случаев COVID-19

Зарегистрировано 15828 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркивают, что это составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 430 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси на 2 мая выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.