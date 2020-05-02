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В Беларуси зарегистрировано 15828 случаев COVID-19

минздрав Главное
Опубликовано

Зарегистрировано 15828 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В ведомстве подчеркивают, что это составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 195 430 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 97 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.

В Беларуси на 2 мая выздоровели и выписаны 3117 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

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беларусь коронавирус
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В Беларуси зарегистрировано 15828 случаев COVID-19

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